“La reine mage” Leïla Menchari tire sa révérence

Leïla Menchari, la créatrice tunisienne célèbre pour ses décorations flamboyantes des vitrines d’Hermès, est décédée samedi 4 avril 2020 à l’âge de 93 ans des suites du COVID-19 , a annoncé la maison de haute couture française dans un communiqué dimanche hier 5 avril.

L’artiste voyageuse et révéeuse née à Tunis en 1927 et que l’écrivain Michel Tournier appelait ”la reine mage” a été jusqu’en 2013 la directrice artistique des vitrines du magasin du 24, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.

Diplômée des Beaux-Arts de Tunis et de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle travaille d’abord comme mannequin pour Guy Laroche.

Fille de l’avocat Abderrahman Menchari et de Habiba Ben Djellab, greffière de justice et petite fille du dernier Sultan de Touggourt, Leïla Menchari est connue pour sa défense de la cause féministe. Elle a beaucoup donné pour le tourisme et l’économie de Tunisie à travers son grand carnet d’adresses de la jet set parisienne. Sa maman Habiba a milité, quant à elle, pour la cause féministe et a été la première dame à conduire une voiture en Tunisie.