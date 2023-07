La remise des livrets scolaires se fera lundi 24 juillet en cours

Le ministère de l’Education a annoncé vendredi que ses services sont actuellement en train de collecter et de traiter toutes les notes qui seront remises à tous les élèves à partir du lundi 24 juillet dans les écoles et les délégations régionales de l’éducation.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère indique qu’après vérification et actualisation des données, le pourcentage des instituteurs n’ayant encore pas remis les notes des examens aux élèves a baissé à moins de 10 % en date du vendredi 21 juillet 2023, et que le processus de distribution des notes se poursuit.

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, avait assuré que la prochaine rentrée scolaire aura lieu à temps et dans de bonnes conditions soulignant que le département travaillera sur l’amélioration des conditions matérielles et professionnelles des instituteurs suppléants afin de mettre fin aux emplois précaires.

