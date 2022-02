La remontée de l’inflation et la hausse des prix continueront, estime la BCT

Lors de sa réunion tenue le 2 février 2022, le Conseil d’Administration (CA) de la Banque Centrale de Tunisie a « relevé la remontée de l’inflation dans le monde qui devrait revêtir un caractère persistant en perspective, en relation notamment, avec la poursuite des perturbations des chaînes d’approvisionnement et le maintien des prix de l’énergie sur des paliers élevés, en 2022. A cet effet, et après une phase d’expansion budgétaire et monétaire dictée par les retombées d’une crise sanitaire inédite sur l’activité économique, plusieurs banques centrales dans le monde sont entrées, depuis plusieurs mois, dans un cycle de resserrement de politique monétaire via des relèvements des taux directeurs afin de freiner les anticipations de l’inflation et parvenir à ramener son évolution aux taux-cibles à moyen terme ».

Toujours aussi inquiet sur l’évolution des prix et de l’inflation, le CA de la BCT a estimé hier que « l’inflation a poursuivi sa tendance haussière en 2021, pour clôturer l’année à 6,6% contre 6,4% en novembre 2021 et 4,9% une année auparavant. La persistance des pressions inflationnistes a été également perceptible au niveau des principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente à savoir « l’inflation hors produits alimentaires frais et prix administrés » et « l’inflation hors alimentation et énergie » qui se sont maintenus sur des paliers relativement élevés, de 6,1% et 6,4% respectivement contre 5% et 5,9% une année auparavant.

Le Conseil note aussi que « la progression des prix à la consommation enregistrée vers la fin de 2021 se poursuivra plus longtemps que ce qui avait été prévu précédemment. Les pressions inflationnistes au niveau des principales composantes de prix resteraient particulièrement importantes et risquent de porter l’inflation à des niveaux relativement élevés à moyen terme, en relation avec l’envolée des prix internationaux, notamment des produits importés, l’orientation vers la maîtrise des dépenses de subvention ainsi que l’impact engendré par le stress hydrique ».