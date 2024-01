La réponse de la formation professionnelle aux demandes des secteurs du tourisme et de l’artisanat au centre des travaux de la commission mixte

La réponse de la formation professionnelle aux demandes des entreprises actives dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat a été au centre des travaux de la commission mixte, tenue mercredi, entre le ministère du tourisme et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

La réunion de la commission a également porté sur l’examen de l’application de la convention cadre entre les deux départements et du projet de révision du certificat de compétence et de la liste des spécialités concernées par la prime de formation afin d’inclure toutes les spécialités des secteurs du tourisme et de l’artisanat et encourager les jeunes à y adhérer, lit-on dans un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

La commission a aussi étudié la révision de la décision relative à la justification de la compétence professionnelle outre la mise en place d’un système de formation professionnelle spécifique à l’artisanat.

A cette occasion, l’accent a été mis sur l’importance des secteurs du tourisme et de l’artisanat en tant que moteurs de développement vu qu’ils contribuent ensemble à hauteur de 14% dans le produit intérieur brut et emploient environ 400 mille personnes.

Les participants ont aussi souligné l’importance de la formation professionnelle dans le renforcement des compétences et le développement de la compétitivité de l’entreprise économique ainsi que dans la préservation des métiers de l’artisanat menacés de disparition.