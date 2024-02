« La réponse du Hamas laisse une voie ouverte à un accord sur les otages », selon Blinken

Lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mercredi soir qu’il se trouvait en Israël « avant tout pour consulter nos partenaires afin de ramener tous les otages restants à la maison ».

En ce qui concerne la contre-proposition du Hamas et la réponse d’Israël, Blinken a déclaré : « Bien que la réponse du Hamas contienne des clauses qui ne sont pas des conditions préalables, nous pensons qu’elle crée un espace permettant de parvenir à un accord. Et nous y travaillerons sans relâche jusqu’à ce que nous y parvenions ».

Par ailleurs, le diplomate américain a affirmé qu’il s’est entretenu avec les chefs de guerre israéliens sur la nécessité de « maximiser la protection humanitaire » et de soulager les souffrances des habitants de Gaza. « La plupart d’entre eux ont perdu un être cher et, jour après jour, d’autres personnes sont tuées », a-t-il poursuivi.

Blinken a affirmé que les États-Unis ont fait et continuent de faire pression sur Israël de manière concrète en ce qui concerne la protection des civils et l’acheminement de l’aide à ceux qui en ont besoin. « Le nombre de victimes quotidiennes reste trop élevé », a souligné Blinken en expliquant qu’il a mis l’accent sur les mesures clés qu’Israël devrait prendre pour s’assurer que davantage d’aide parvienne à un plus grand nombre de personnes.

Blinken a demandé à Israël d’ouvrir le point de passage d’Erez, détruit, au nord de Gaza, d’accélérer l’acheminement de l’aide depuis la Jordanie, et d’améliorer la coordination avec les organismes d’aide. « Israël doit veiller à ce que l’acheminement de l’aide vitale à Gaza ne soit pas bloqué pour quelque raison que ce soit, par qui que ce soit », a-t-il conclu, faisant allusion aux protestations de civils israéliens à Kerem Shalom.

