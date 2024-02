La Représentation de l’ONTT à Pékin reçoit le Prix des Meilleurs Offices de Tourisme en Chine pour 2023

La représentation de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) à Pékin vient de remporter le titre de meilleur Office du Tourisme en Chine pour l’année 2023, aux côtés des offices du tourisme des Maldives, des îles Maurice, de l’Allemagne et de la province du Shanxi, et ce, lors de la tenue de l’événement « Global Luxury Hotels and Tourism Bureau Awards Ceremony », à Pékin (Chine).

Organisée par la référence de l’industrie « LUXURY TIMES », cette manifestation a réuni les leaders de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie, les principaux tours opérateurs chinois, les compagnies aériennes et les médias professionnels.

Selon un communiqué publié, mercredi, par le ministère du Tourisme, ce prix a été décerné à la représentation de l’ONTT à Pékin en considération de son rôle pionnier dans la promotion de la destination tunisienne en Chine.

Et de préciser que cette distinction contribuera à renforcer la position de la Tunisie en tant que destination touristique mondiale et à conquérir de nouveaux marchés asiatiques, en particulier, la Chine.

Ce prix s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des marchés touristiques, et ce, à travers un certain nombre d’initiatives visant à renforcer les relations tuniso-chinoises et un programme promotionnel spécifique pour ce marché touristique prometteur.