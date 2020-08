La reprise des activités de la CPG au centre d’un entretien entre Fakhfakh et Taboubi

La situation de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a été au centre d’un entretien tenu lundi entre le chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Elyès Fakhfakh et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi qui était accompagné du secrétaire général de l’union régionale de Gafsa, Mohamed Seghir Miraoui et du secrétaire général de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques Borni Khemila.

Lors de l’entretien, Fakhfakh a souligné le souci du gouvernement d’assainir le climat social et de trouver des solutions aux dossiers brulants dans le cadre d’une approche de développement inclusive.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, Fakhfakh s’est dit compréhensif des revendications des manifestants dans les régions pour l’emploi et le développement exprimant, toutefois, son refus de toucher aux institutions vitales de l’Etat.

De son côté, le secrétaire général de l’UGTT a mis en garde contre la gravité de la situation au sein de la CPG et du Groupe chimique tunisien en raison de la baisse des réserves soulignant la nécessité de coordonner avec toutes les parties pour reprendre le rythme normal de la production dans ces deux entreprises et préserver les emplois essentiellement dans cette conjoncture économique et sociale difficile.

D’après le communiqué, Taboubi a aussi mis l’accent sur l’importance de prendre des décisions audacieuses pour permettre la reprise des activités de la CPG à Gafsa et rompre avec les solutions provisoires.

Le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique avait annoncé vendredi dernier la reprise des activités de transport du phosphate à Redayef après une interruption due aux sit-in soulignant qu’il œuvrera à assurer la continuité de la production au sein de la CPG et de toutes les entreprises actives dans le secteur des phosphates à l’instar du Groupe chimique tunisien et de l’usine tuniso-indienne » Tifert » et autres.

La production des phosphates a repris jeudi dernier dans la région après la levée du sit-in observé à la laverie de Redayef et Ouazana par des jeunes qui revendiquent l’emploi outre la reprise du transport du phosphate commercial vers les lieux de transformation.

Un accord a été conclu avec les manifestants pour lever immédiatement le sit-in contre la relance des négociations avec le prochain gouvernement sur les délais d’application des conventions conclues précédemment.