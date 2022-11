La reprise du tourisme s’accélère pour atteindre 65 % des niveaux d’avant la pandémie

Le tourisme international est en passe d’atteindre 65 % de son niveau pré-pandémique d’ici la fin de l’année 2022, le secteur continuant à se remettre de la pandémie. C’est ce qu’estime l’organisation mondiale du tourisme (OMT) publié ce mercredi 23 novembre 2022. Selon l’OMT que 700 millions de touristes ont voyagé à l’international entre janvier et septembre, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Cela équivaut à 63 % des niveaux de 2019 et met le secteur en bonne voie pour atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques cette année, conformément aux scénarios de l’OMT. Ces résultats s’expliquent par une forte demande refoulée, une amélioration des niveaux de confiance et la levée des restrictions dans un nombre croissant de destinations.

Soulignant la vitesse à laquelle le secteur s’est remis de la pire crise de son histoire, le dernier Baromètre OMT du tourisme mondial révèle que les arrivées mensuelles étaient inférieures de 64 % aux niveaux de 2019 en janvier 2022 et avaient atteint -27 % en septembre. On estime que 340 millions d’arrivées internationales ont été enregistrées au cours du seul troisième trimestre de 2022, soit près de 50 % du total des neuf mois.