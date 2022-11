La République Tchèque encourage ses hommes d’affaires à investir en Tunisie

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République Tchèque, Jiří Kozák a indiqué, mercredi, qu’il existe des possibilités de partenariat entre les entreprises tunisiennes et tchèques, soulignant que son gouvernement encourage les opérateurs économiques tchèques à investir en Tunisie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la mission économique organisée actuellement par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) en République Tchèque, Jiří Kozák a fait savoir que son département facilite le déplacement en Tunisie afin de permettre aux hommes d’affaires tchèques d’explorer les opportunités d’affaires en Tunisie, appelant, en contrepartie, les Tunisiens à visiter son pays.

Le vice-ministre tchèque a, dans ce contexte, salué la CONECT pour avoir organisé cette mission économique, soulignant que les deux pays sont partenaires économiques dans divers secteurs dont l’industrie automobile, formulant l’espoir de voir ce partenariat s’élargir et se renforcer.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’impératif de garantir une certaine stabilité politique en Tunisie, une condition nécessaire pour les opérateurs économiques afin qu’ils puissent investir.

La première étape pour renforcer la coopération économique avec la Tunisie est de prospecter les opportunités d’affaires et de fixer les priorités, a-t-il insisté, ajoutant qu’il existe différents secteurs dont l’industrie aéronautique et l’agriculture dans lesquels il est possible d’investir.

Le responsable tchèque s’est entretenu avec des membres de la délégation tunisienne dont le président de la Conect, Tarek Cherif, la vice-présidente de la confédération, Salma Eloumi et des représentants du Centre de Promotion des Exportations ainsi que de l’Agence de Promotion de l’Investissement.

Lors de cette rencontre, Kozák a indiqué que l’Union européenne œuvre à exporter ses technologies vers les pays de l’Afrique de l’ouest, soulignant que la Tunisie peut très bien servir de passerelle entre l’Europe et ses pays et ainsi aider la République Tchèque à atteindre ces marchés.

De son côté, Tarek Cherif a appelé la partie tchèque qui préside l’Union européenne à aider la Tunisie à parachever la signature de l’accord de l’open sky, précisant que cet accord va développer non seulement le tourisme mais les échanges commerciaux entre les deux pays.