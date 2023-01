La réunion du secteur public-privé, franche réussite, selon un représentant de la banque mondiale

Le représentant de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobio, a estimé dans un panel organisé ce vendredi 20 janvier 2023 à Tunis, que la réunion de présentation de la stratégie d’amélioration du climat des affaires par le ministère de l’Economie et de la Planification a été un événement réussi avec l’avancement des propositions liées au paiement du financement, au droit des changes et à la justice commerciale.

Par ailleurs, le responsable a indiqué que le plus grand succès demeure la réussite de la réunion qui a ouvert un dialogue transparent et direct entre les secteurs public et privé, une initiative très spéciale selon ses propos.

Alexandre Arrobio a souligné que les acteurs en Tunisie doivent s’appuyer sur cette initiative de dialogue réussie, qui a réuni des acteurs des secteurs public et privé, des représentants gouvernementaux, des organisations douanières et des institutions économiques spécialisées dans l’encouragement des jeunes entrepreneurs et des institutions émergentes,

Il a, d’autre part, souligné que la Banque mondiale soutient l’initiative et la stratégie dans son ensemble techniquement et pas seulement par un financement financier.