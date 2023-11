La réussite du gouvernement dépend de la coopération entre l’Exécutif et le Parlement

La réussite de l’action gouvernementale demeure dépendante de la coopération entre l’Exécutif et le parlement, a déclaré, vendredi, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, estimant que » le dernier mot dans toute démocratie revient au peuple qui a choisi son président de la République, élu le parlement et rompu avec les dérives démocratique « .

Lors de la présentation, au parlement, de la déclaration du gouvernement sur le projet du budget de l’Etat, la balance commerciale et le projet de loi de finances au titre de 2024, Hachani a ajouté que les prochaines élections des membres des conseils locaux sont de nature à renforcer davantage la démocratie au niveau local.

» La Tunisie est un Etat de démocratie et d’institutions où règne respect des libertés publiques malgré les critiques », a-t-il dit.

Certains œuvrent, délibérément, à proférer des insultes et porter atteinte à la dignité des personnes au nom des libertés publiques, a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a, sur un autre plan, souligné que le gouvernement poursuit le processus de réforme politique, sociale et économique en coordination avec le président de la République, dans le cadre d’un Etat uni œuvrant à rétablir la confiance des citoyens et cultiver la culture du travail et de la positivité.

Hachani a, dans ce contexte, souligné la détermination de l’équipe gouvernementale, depuis son accès à ce poste, d’attribuer la plus haute importance aux considérations économiques et sociales à travers la prise de plusieurs mesures.

En effet, a-t-il poursuivi, le gouvernement a adopté le projet de la carte d’identité nationale biométrique et du passeport biométrique selon les normes internationales et parachevé les concertations sur la révision de la loi n°1989-9 du 1 février 1989, relative aux participations et entreprises publiques dans la perspective de protéger l’Etat et les fonctionnaires.

» Le gouvernement a aussi procédé à une vérification globale des recrutements et de l’intégration dans la fonction publique, les instances, les institutions et les établissements publiques ainsi qu’à la consécration d’une administration de qualité afin d’augmenter l’efficacité des services publics « .

Selon le chef du gouvernement, » le pays a besoin de ces vérifications pour identifier les causes des dysfonctionnements dans l’administration tunisienne « .

Le gouvernement se penche aujourd’hui à parachever certains points des projets de textes juridiques qui seront bientôt adoptés lors des conseils ministériels, a-t-il encore affirmé.

Hachani a, sur un autre plan, tenu à réaffirmer la position inébranlable de la Tunisie à l’égard de la cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien à travers l’appui diplomatique et les aides humaines.