La RNTA importe des cigarettes étrangères et y perd de l’argent, beaucoup d’argent

En août dernier et en glissement sur un mois, les prix des boissons alcoolisées et tabac augmentent de 14,9% à la suite d’une hausse importante des prix du tabac de 16,1%. Rappelons que sur la période des 8 premiers mois de l’exercice n cours, la RNTA (Régie nationale du tabac) avait produit 217 millions de paquet en local et importé 95 mille autres paquets, réalisant un chiffre d’affaire de 257 MDT, en hausse de 6 % par rapport aux 8 premiers mois de 2018. Sur l’année 2018, la régie avait enregistré un chiffre d’affaire global de 372 MDT, réalisé un bénéfice de 12 MDT sur ses ventes de tabac local, mais enregistré un déficit de 60 MDT sur les quantités importées et vendues en Tunisie. Les revenus de l’Etat, ont été de 850 MDT, sans compter les 450 MDT de la régie de Kairouan.