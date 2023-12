La Roumanie active dans l’acheminement des céréales de la mer Noire vers la Tunisie

La Roumanie reste activement engagée et joue un rôle important dans la facilitation du transit des céréales ukrainiennes par les ports roumains du Danube et de la mer Noire, a affirmé vendredi la ministre roumaine des Affaires étrangères, Luminita Odobescu, après avoir rencontré son homologue tunisien, Nabil Ammar, en visite officielle à Bucarest, qui, à son tour, a remercié la Roumanie pour l’acheminement des céréales et pour son soutien dans le transfert des citoyens tunisiens de l’Ukraine.

Odobescu a mentionné, dans un communiqué de presse conjoint avecNabil Ammar , que les discussions ont porté sur des sujets d’intérêt régional, avec un accent sur l’Ukraine et la République de Moldavie, la crise à Gaza et en Israël, la situation en Libye, ainsi que la situation sécuritaire dans la région du Sahel.

« Les régions dont nos pays font partie sont confrontées à des défis majeurs en matière de sécurité. Il est important de réaffirmer le soutien à l’ordre international, à la prévalence du droit international et du droit international humanitaire, au respect de la Charte des Nations unies et au rôle du Conseil de sécurité des Nations unies dans l’identification de solutions pacifiques et politiques aux conflits actuels », a déclaré Luminita Odobescu.

