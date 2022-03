La Russie a demandé l’aide militaire de la Chine, selon le New York Times

La Russie a demandé l’aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre en Ukraine et contourner les sanctions occidentales, a affirmé le New York Times, dans un article dénoncé lundi par Pékin.

Selon le quotidien américain, qui a cité dimanche des responsables anonymes, la Russie a demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, et une aide économique pour l’aider à surmonter les sanctions internationales. Ces responsables n’ont pas précisé la nature exacte de l’aide demandée, ni si la Chine avait répondu.

Pékin a réagi avec colère à ces informations, sans toutefois les démentir spécifiquement.

« Ces derniers temps, les Etats-Unis propagent constamment des fausses nouvelles à l’encontre de la Chine », s’est borné à déclarer devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.

Ces informations de presse ont été diffusées alors que le conseiller à la sécurité nationale du président américain Jake Sullivan doit rencontrer lundi à Rome Yang Jiechi, le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie.

Les deux responsables et leurs équipes « discuteront des efforts en cours visant à gérer la compétition entre nos deux pays et discuteront de l’impact de la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour la sécurité régionale et mondiale », a indiqué Emily Horne, la porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, dans le communiqué.