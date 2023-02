La Russie a exporté 346 mille tonnes de diesel en février en Tunisie, au Maroc et en Turquie

Les négociants et les données de Refinitiv ont révélé lundi que la Russie a exporté environ 346 000 tonnes de diesel à faible teneur en soufre depuis son port de Primorsk sur la mer Baltique vers le Maroc, la Turquie et la Tunisie entre le 1er et le 5 février.

Aucune expédition de diesel depuis ce port vers l’Europe n’a été effectuée depuis le début du mois de février.

L’interdiction complète des importations de produits pétroliers russes dans l’Union européenne a débuté le 5 février, selon Reuters.

En plus de l’embargo, les pays de l’UE ont accepté de plafonner les prix des produits pétroliers raffinés russes afin de limiter le financement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Selon un document publié au Journal officiel de l’Union européenne, le prix maximum du diesel provenant des raffineries russes sera de 100 dollars le baril.

Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a déclaré en décembre qu’il était préférable pour Moscou de réduire la production de pétrole plutôt que d’accepter un plafond imposé par les pays occidentaux.

Novak a ajouté que son pays détournera ses approvisionnements vers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine.

À la recherche de nouveaux marchés, la Russie a augmenté en janvier ses livraisons de diesel par voie maritime vers le Maroc, la Turquie, le Ghana, le Sénégal, la Libye, la Côte d’Ivoire et l’Uruguay, selon les données de Refinitiv Eikon.

La Russie prévoit d’exporter 1,71 million de tonnes de diesel à partir du port de Primorsk ce mois-ci.