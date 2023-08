La Russie à la conquête de la Lune pour la première fois depuis 1976

La Russie va lancer vendredi son premier engin vers la Lune depuis 1976, a annoncé lundi l’agence spatiale russe Roscosmos, qui peine depuis des décennies à mener ses propres projets. Le lancement de l’atterrisseur Luna-25 aura lieu « le 11 août à 02:10:57 heure de Moscou » (23:10:57 GMT jeudi), a indiqué Roscosmos dans un communiqué, alors que les puissances mondiales, comme les États-Unis et la Chine, multiplient les missions en vue d’alunissages.

Roscosmos a indiqué qu’un lanceur Soyouz avait été « assemblé » sur le cosmodrome Vostotchny en Extrême-Orient pour le lancement de Luna-25, qui devra se poser près du pôle Sud de la Lune, « en terrain difficile ». Le vol devrait durer entre « quatre jours et demi et cinq jours et demi », selon des données publiées par Roscosmos et citées par l’agence de presse officielle Tass.

Une fois sur la Lune, Luna-25, qui pèse près de 800 kilogrammes, aura notamment pour mission pendant au minimum un an de « prélever et d’analyser le sol et de mener des recherches scientifiques à long terme », a indiqué l’agence spatiale russe dans son communiqué officiel.