La Russie abat deux drones ukrainiens ciblant Moscou

La Russie a annoncé mercredi avoir abattu deux drones ukrainiens qui se dirigeaient vers Moscou, un type d’attaque qui s’est multiplié ces dernières semaines, tout en promettant une « réponse adéquate » au soutien des Occidentaux à Kiev.

Un village russe proche de la frontière ukrainienne a pour sa part été touché par des bombardements qui ont fait un mort et quatre blessés au sein de la population, à un moment où le territoire russe est de plus en plus la cible de frappes et d’autres attaques.

En Ukraine, au moins deux personnes ont été tuées et sept autres blessées dans une frappe russe sur Zaporijjia, une grande ville du sud, a annoncé dans la soirée le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko. Le président Volodymyr Zelensky avait précédemment fait état de trois morts, mais une des victimes a pu être réanimée, selon les autorités.

Les deux drones, a-t-il fait savoir, se dirigeaient vers Moscou, où de précédentes attaques ont notamment endommagé à deux reprises un bâtiment de bureaux dans le principal quartier d’affaires de la ville.

Des frappes de drones déclenchées par l’Ukraine ont aussi régulièrement lieu dans d’autres régions russes et en Crimée, une péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Des drones navals ont aussi ciblé des navires russes à plusieurs reprises ces dernières semaines, y compris samedi un pétrolier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’était félicité fin juillet que « la guerre arrive sur le territoire de la Russie ».