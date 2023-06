La Russie affirme avoir déjoué une « offensive ukrainienne majeure » à Donetsk

La Russie a affirmé avoir déjoué une « grande » offensive ukrainienne dans le sud de Donetsk, tuant au passage 250 soldats de Kiev.

Le ministère russe de la défense a déclaré tôt lundi que ses forces avaient repoussé une attaque de l’Ukraine et détruit 16 chars, trois véhicules de combat d’infanterie et 21 véhicules blindés de combat.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que l’Ukraine avait lancé l’offensive le dimanche 4 juin, en utilisant six bataillons mécanisés et deux bataillons de chars.

Le ministère a déclaré : « L’objectif de l’ennemi était de percer nos défenses dans le secteur le plus vulnérable, à ses yeux, du front. L’ennemi n’a pas réussi à accomplir sa tâche, il n’a pas eu de succès ». Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées dans l’immédiat.

Elles interviennent après des mois d’affrontements autour de la ville dévastée de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, dans ce qui est devenu la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Les responsables ukrainiens ont à plusieurs reprises découragé les spéculations publiques sur l’opération de contre-offensive, affirmant qu’elles pourraient aider l’ennemi.

Ces derniers mois, les alliés occidentaux ont fourni des armes, des blindés et des munitions pour la contre-offensive, qui, selon les experts militaires, pourrait s’avérer difficile à mener contre les forces russes retranchées.

Dans une interview publiée un jour plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que Kiev était prêt à agir. Zelenskiy n’a pas fait mention de l’assaut dans son allocution vidéo habituelle de dimanche soir.