La Russie annexe officiellement la centrale nucléaire de Zaporijia

La Russie s’est formellement appropriée la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud de l’Ukraine, qu’elle occupe militairement depuis des mois, selon un décret signé par son président Vladimir Poutine.

Peu après cette annonce, le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, qui avait prévu de se rendre à Kiev et Moscou cette semaine, a annoncé son départ pour la capitale ukrainienne afin d’y discuter de la mise en place d’une zone de protection autour de la centrale.

Cette dernière, la plus grande d’Europe, est située dans la région de Zaporijjia, l’un des territoires ukrainiens officiellement annexés la semaine dernière par la Russie, et non loin de la ligne de démarcation entre les territoires contrôlés par Kiev et ceux occupés par Moscou.

« Le gouvernement devra veiller à ce que les installations nucléaires de la centrale (…) soient acceptées comme propriété fédérale », peut-on lire dans le décret russe.