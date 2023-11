La Russie annonce avoir abattu drones et missiles ukrainiens

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que la défense aérienne avait abattu, au-dessus de la mer d’Azov, deux missiles ukrainiens se dirigeant vers son territoire, quelques heures après avoir fait état d’attaques de drones ukrainiens sur trois régions russes.

Au lendemain d’une vaste attaque de drones russes lancée sur la ville de Kiev, la Russie a indiqué, dimanche 26 novembre, avoir abattu des drones ukrainiens, notamment autour de la capitale Moscou, ainsi que deux missiles ukrainiens au-dessus de la mer d’Azov.

Les attaques de drones ont ciblé des régions russes frontalières de l’Ukraine et autour de Moscou, ont affirmé les autorités russes. « La défense aérienne a détruit quatre drones ukrainiens au-dessus des régions de Briansk, Smolensk et Toula », a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Plus tôt dimanche, la Russie avait assuré que des drones ukrainiens avaient également été abattus au-dessus de la région de Moscou et a déclaré avoir abattu au-dessus de la mer d’Azov deux missiles ukrainiens se dirigeant vers son territoire.

« La défense aérienne russe a localisé et détruit deux missiles ukrainiens au-dessus de la zone de la mer d’Azov », selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

De son côté, l’Ukraine a affirmé avoir abattu huit des neuf drones lancés dimanche contre son territoire.

