La Russie annonce la mort  de 600 militaires ukrainiens en représailles à l’attaque de la ville de Makyivka

Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche que plus de 600 militaires ukrainiens avaient été tués dans le cadre d’une « opération de représailles » à la suite de l’attaque lancée le jour de l’An contre les forces russes dans la ville de Makyivka, dans l’est de l’Ukraine, qui a coûté la vie à au moins 89 militaires.

L’attaque de Makivka, dans la région contestée de Donetsk, est considérée comme l’un des plus grands coups portés aux forces russes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, à tel point que Moscou a été contraint de confirmer, de manière inhabituelle, la mort des 89 militaires. L’Ukraine estime que le nombre de victimes est beaucoup plus élevé, avec au moins 400 militaires tués.

La contre-attaque russe, selon le porte-parole de l’armée russe, le général Igor Konashenkov, a visé un point de déploiement temporaire de l’armée ukrainienne à Kramatorsk, également à Donetsk, et plus précisément deux dortoirs dans des casernes temporaires qui ont été touchés par « une attaque massive de missiles ».

Au moment des frappes, plus de 700 militaires ukrainiens se trouvaient dans les deux dortoirs, selon le porte-parole lors d’une conférence de presse rapportée par l’agence de presse russe TASS.

Le porte-parole a également déclaré que plus de 80 militaires ukrainiens avaient été tués sur le territoire de la république de Lougansk et dans la région de Kharkov au cours des dernières heures, dont 40 membres de « groupes ukrainiens de reconnaissance et de sabotage ».

Le gouvernement ukrainien n’a pas encore réagi à ces informations.