La Russie assure avoir simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire

Vladimir Poutine a mis en garde contre des représailles « rapides comme l’éclair » en cas d’intervention directe de l’Occident dans le conflit ukrainien.

La Russie a indiqué mercredi 4 mai avoir simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire, sur fond de guerre en Ukraine. Le Kremlin multiplie depuis le début de son offensive les menaces de guerre atomique.

Après avoir envoyé des soldats en Ukraine fin février, dans une opération qui semble devoir s’enliser, le président russe Vladimir Poutine a multiplié les menaces et les mises en garde. Il a notamment ordonné la mise en alerte des forces de dissuasion russe, au tout début du conflit. Ces derniers jours, la propagande diffusée sur la télévision d’État russe a insisté sur l’éventualité d’une utilisation de l’arsenal nucléaire russe.

Mercredi, lors de manœuvres militaires à Kaliningrad, enclave de la mer Baltique située entre la Pologne et la Lituanie, la Russie a simulé des « lancements électroniques » de systèmes de missiles balistiques mobiles Iskander à capacité nucléaire, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les forces russes ont procédé à des frappes uniques et multiples sur des cibles qui simulaient des lanceurs de systèmes de missiles, des aérodromes, des infrastructures protégées, des équipements militaires et des postes de commandement d’un ennemi fictif, a précisé le communiqué