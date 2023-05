La Russie confirme la venue d’une délégation africaine à Moscou

La Russie annonce que des dirigeants africains se rendront à Moscou le mois prochain ou début juillet dans le cadre d’une initiative de paix pour le conflit ukrainien annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

La mission africaine menée par six dirigeants africains pour discuter d’un règlement du conflit en Ukraine se rendra en Russie en juin ou juillet, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Ramaphosa a déclaré mardi que le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avaient tous deux accepté de recevoir la mission de six membres, qui se rendra à Moscou et à Kiev.

« Compte tenu des souhaits du président Ramaphosa, nous parlons de la mi-juin, de la fin juin ou du début juillet » pour la visite, a déclaré le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Lavrov s’exprimait lors d’une conférence de presse avec Jeje Odongo, son homologue ougandais, l’un des pays participant à l’initiative.

Les autres membres de la délégation dévoilée par Ramaphosa sont les présidents de la République du Congo, de l’Égypte, du Sénégal, de l’Afrique du Sud et de la Zambie.

« Le président (Poutine) est toujours prêt à discuter avec tous nos partenaires qui sont honnêtement intéressés par la stabilité dans le monde », a déclaré M. Lavrov.

Il a ajouté que la Russie attendait avec impatience de voir les « initiatives concrètes » proposées par la délégation.

Ramaphosa n’a pas précisé le calendrier de la visite ni d’autres détails, se contentant de dire que le conflit avait été « dévastateur » et que l’Afrique « en souffre aussi beaucoup ».