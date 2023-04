La Russie doit « mettre un terme définitif » à la guerre en Ukraine, réclame le patron de Wagner

Le fondateur et dirigeant du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine, a appelé à mettre fin à « l’opération militaire spéciale » menée par la Russie depuis le 22 février 2022.

Selon ce proche du président russe Vladimir Poutine, il est toutefois capital que la Russie sorte par la grande porte de cette guerre. Pour lui, il faut « informer le monde entier que la Russie a atteint les résultats escomptés » alors que l’armée russe a pris, selon lui, « une grosse partie » du territoire ukrainien.

« Nous avons anéanti un grand nombre de combattants des Forces armées ukrainiennes et nous pouvons déclarer que les objectifs sont atteints », martèle-t-il, évoquant un couloir terrestre qui relie la Crimée au territoire russe et la prise de la mer d’Azov via Marioupol.

Ces territoires gagnés, « qui sont aujourd’hui sous le contrôle de la Russie », il convient pour Prigojine de désormais les défendre et les verrouiller, car ils « peuvent rester à la disposition de la Russie pendant des années. » Parmi ces territoires évoqués, la ville de Bakhmout et sa région, théâtre d’une sanglante bataille durant laquelle de nombreux hommes de Wagner ont perdu la vie.

Lors de cette prise de parole sur le réseau social, Prigojine redoute également l’hypothèse d’une contre-attaque de l’armée ukrainienne qui, équipée d’armes occidentales, pourrait « quelque part percer nos défenses » et retourner la situation.