La Russie est invincible, clame Vladimir Poutine

La Russie présente son offensive contre l’Ukraine comme une lutte existentielle, accusant le pouvoir ukrainien d’être aux mains de néonazis antirusses au service d’un Occident déterminé à détruire la Russie.

La Russie ne peut pas perdre de guerre car l’état d’esprit des Russes les rend « invincibles », comme ils l’étaient lors de la seconde guerre mondiale, a lancé vendredi 1er septembre Vladimir Poutine au cours d’une rencontre avec des adolescents à l’occasion de la rentrée des classes.

« J’ai compris pourquoi nous avons gagné pendant la Grande guerre patriotique : vaincre un peuple avec une tel état d’esprit est impossible. Nous étions absolument invincibles et, aujourd’hui, nous le sommes toujours », a déclaré, selon des propos retransmis à la télévision, le président russe, qui établit régulièrement des parallèles entre la guerre contre l’Allemagne nazie et l’offensive qu’il a déclenchée en Ukraine.

Vladimir Poutine a affirmé que la Russie devait former un million de spécialistes des drones d’ici 2030, le secteur « se développant très rapidement » aussi dans le civil. Ces appareils « ont de plus en plus d’importance à travers le monde, dans des domaines très variés », a-t-il dit.