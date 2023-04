La Russie  menace de suspendre l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes

L’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes va-t-il être prolongé ? En déplacement en Turquie, vendredi 7 avril, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a menacé de ne pas reconduire ce texte s' »il n’y a aucun progrès dans la levée des obstacles aux exportations d’engrais et de céréales russes ».

« S’il n’y a aucun progrès dans la levée des obstacles aux exportations d’engrais et de céréales russes, nous nous demanderons si » l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes « est nécessaire », a mis en garde Sergueï Lavrov, lors d’un déplacement à Ankara, en Turquie. L’accord, qui permet d’exporter les céréales ukrainiennes via la mer Noire malgré la guerre, a été prolongé le 19 mars. Depuis sa signature en juillet 2022, l’accord a permis d’exporter près de 25 millions de tonnes de céréales en provenance de Russie et d’Ukraine.

Moscou insiste sur le respect de l’autre volet de l’accord, qui concerne ses propres exportations d’engrais. En théorie, ces produits ne tombent pas sous le coup des sanctions occidentales imposées à Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Mais elles sont de fait entravées par les banques.