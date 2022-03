La Russie sort l’arme des engrais

Le premier choc a été celui de la flambée des grains et huiles, le second est celui des engrais: la guerre en Ukraine a jeté une lumière crue sur la dépendance de l’agriculture européenne au gaz russe, premier ingrédient des fertilisants de synthèse.

Le gouvernement russe a d’ores et déjà recommandé à ses producteurs d’engrais de suspendre leurs exportations. L’enjeu est majeur pour l’Union européenne, qui importe de Russie à la fois gaz et engrais.

« En 2021, la Russie était le premier exportateur d’engrais azotés et le deuxième fournisseur d’engrais potassiques et phosphorés », rappelle l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

« 40% de l’approvisionnement européen en gaz provient actuellement de Russie », qui fournit « 25% de l’approvisionnement européen » en azote, potasse et phosphate, alertait le 1er mars Svein Tore Holsether, patron du Norvégien Yara, le premier producteur mondial d’engrais azotés minéraux.

L’Union européenne consomme chaque année « plus de 11 millions de tonnes d’azote de synthèse » selon un récent rapport de députés européens écologistes. Elle dépend donc de la Russie à la fois pour son gaz et ses importations directes de fertilisants, le Brésil restant le premier importateur d’engrais azotés russes.

Le prix des engrais minéraux n’a cessé d’augmenter, dans le sillage de l’envolée du gaz naturel. « Les prix de l’urée, un engrais azoté clé, ont plus que triplé au cours des douze derniers mois », selon la FAO.