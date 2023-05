La Russie utilise des bombes avec des ailes pour déjouer les défenses ukrainiennes

L’Ukraine n’a plus beaucoup de missiles anti-aériens à longue portée et la Russie en profite. Devant cet épuisement des défenses ukrainiennes, l’armée de l’air russe s’est mise à utiliser plus fréquemment ses avions de chasse les plus perfectionnés. Selon The Telegraph, ces derniers volent assez loin de la ligne de front pour larguer massivement des bombes planantes pour frapper les troupes ukrainiennes, notamment celles qui se préparent à la contre-offensive promise par Kiev. Ces bombes, dont l’utilisation est inédite sur ce champ de bataille, sont dotées d’ailes qui leur donnent une portée supplémentaire et volent suffisamment bas et loin pour échapper à certaines défenses aériennes utilisant un système de radar.

Le colonel Yuriy Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, a déclaré au Telegraph que ces bombes représentaient une « menace très sérieuse ». Le rayon d’action accru offert par ces ogives planantes permet aux chasseurs russes d’éviter les sorties risquées près des lignes de front pour tirer des munitions. « En ce moment, l’ennemi utilise l’aviation tactique pour des missions de combat le long de la frontière avec la Russie, de la ligne de front et de la côte maritime. Dans toutes ces régions, l’ennemi utilise intensément des bombes planantes depuis environ un mois », a encore précisé le colonel.