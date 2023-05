La Russie va doter la Somalie de moyens militaires pour lutter contre le terrorisme

La Russie est prête à fournir à l’armée somalienne du matériel militaire dans sa guerre contre le terrorisme, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a fait cette offre après des entretiens avec son homologue somalien Abshir Omar Jama à Moscou.

Le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou a réaffirmé sa volonté de répondre aux besoins matériels de l’armée somalienne dans sa lutte contre les extrémistes qui restent sur le territoire somalien, notamment al-Shabab et al-Qaïda.

L’offre souligne en outre l’intérêt croissant de la Russie pour le continent africain qui éclipse l’Occident dans les pays en conflit.

Actuellement, les mercenaires russes Wagner sont présents en République centrafricaine, au Mali, au Mozambique et en Libye.

La Somalie a fait face à de nombreuses attaques du groupe affilié d’Al-Qaïda en Afrique de l’Est, al-Shabab, et récemment, le gouvernement s’est lancé dans ce qui a été décrit comme l’offensive la plus importante contre le groupe extrémiste al-Shabab depuis plus d’une décennie.