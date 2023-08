La Russie va encore dominer le marché des céréales, selon le cabinet Agritel

Forte d’une récolte exceptionnelle de blé après celle, record, de l’an dernier, la Russie promet de continuer à « dominer » le marché en 2023-24, en dépit des incertitudes pesant sur la sécurité de la navigation en mer Noire, selon le cabinet Agritel (groupe Argus Media).

« La domination russe va perdurer et elle est nécessaire dans un équilibre mondial précaire », a déclaré Alexandre Marie, chef analyste pour les marchés agricoles chez Agritel, lors d’une conférence de presse jeudi à Paris.

La production mondiale de blé, céréale qui sert à la fabrication du pain, devrait être moins abondante en 2023-24 du fait d’un repli de la production au Canada et en Europe, selon des estimations publiées par le ministère américain de l’Agriculture dans son rapport mensuel « Wasde » en août.

L’offre mondiale de blé va reculer marginalement de près de 3 millions de tonnes à 793,37 millions, et les stocks se contracter légèrement.

Dans ce contexte, la Russie conforte sa place de premier exportateur mondial, avec « une capacité d’export de 49 millions de tonnes de blé », soit 23% du commerce mondial, – pour une production estimée à 87,5 millions de tonnes -, « largement au-dessus de la moyenne des cinq dernières années », selon Agritel.

« La région de la mer Noire, de la Russie à la Bulgarie en passant par l’Ukraine et la Roumanie, représente 40% des exportations de blé dans le monde. Aujourd’hui, 30% des capacités d’export de la mer Noire sont à l’arrêt (correspondant aux ports ukrainiens d’Odessa, Mykolaïv, Berdiansk et Marioupol) et 54% sont à risque à la suite de l’escalade des tensions », selon Alexandre Marie.