La saisie des actifs de l’Etat tunisien dans la BFT est un scandale, affirment les experts

La saisie conservatoire préventive sur les actifs de la banque tuniso-française (TF Bank), installée en France, par le groupe ABCI Investment, ” est un scandale qui aura des répercussions très graves sur l’économie Tunisienne et sur l’image du pays sur la scène internationale “, estiment des experts tunisiens.

L’un d’eux, cité par TAP, a même prévu qu’elle empêchera la sortie de la Tunisie sur le marché financier international, rappelant que le FMI, a déjà pris position sur ce dossier depuis juillet 2016, en exigeant de provisionner et d’évaluer le risque lié à ce dossier dans le budget de l’Etat.

Un autre expert, cité par la même source, a souligné « la gravité de la situation et des risques importants s’y attachant pouvant affecter considérablement l’appui au budget de l’Etat et la réforme du secteur bancaire ». Et d’ajouter que “le rapport de la 5ème revue du FMI (Juin 2019), stipule que le gouvernement tunisien et la BCT affirment avoir voté en faveur d’une résolution du dossier, sans toutefois apporter aucune autre précision sur la teneur des décisions prises et leurs impacts éventuels “.

” Le gouvernement et la BCT se sont engagés, en 2017, à mettre en place une commission chargée de résoudre le dossier BFT “, a encore rappelé l’expert.

Il y a lieu de rappeler que le chargé du Contentieux de l’Etat, Chedly Rahmani a déclaré, vendredi, à l’agence TAP, que le verdict du Tribunal d’arbitrage de la Banque Mondiale, le CIRDI, dans l’affaire qui oppose l’Etat tunisien, au groupe ABCI Investment, concernant la Tunisian Foreign Bank “BFT”, n’est pas définitif.

Il s’agit juste ” d’une saisie conservatoire préventive sur les actifs d’une banque publique tunisienne, actionnaire majoritaire dans la BFT. La saisie fera l’objet d’un recours, de la part des avocats de cette même banque publique “, a t-il affirmé.