La SAT réussit à photographier la Station spatiale internationale lors de son passage au-dessus de la Tunisie

La Société Astronomique de Tunisie ( S.A.T), association scientifique à but non lucratif, a réussi à prendre une photo de la Station spatiale internationale (ISS), lors de son passage, vendredi, à l’aube au-dessus de la Tunisie.

« C’est en utilisant une technique d’observation compliquée ciblant le tracking des objets célestes et à travers des applications destinées à adapter la vitesse du télescope pour capter les détails de la station que cette photo en noir et blanc a été prise par Dr Sofien Kammoun, président de la SAT », a indiqué à TAP, Hichem Ben Yahia, vice-président de la Société Astronomique de Tunisie ( S.A.T).

La photo postée sur la page Facebook de l’association montre la Station spatiale internationale en tant que point de lumière brillante, mais les panneaux solaires installés sur la station pour s’auto-alimenter en énergie, se voient clairement.

L’ISS (International Space Station) se déplace à une vitesse d’environ 28000km/heure et son passage sur les sites sur terre pourrait être suivi à travers des applications téléchargeables sur les Smartphones et sur des sites spécialisés, dont notamment le site Heavens Above.

« Le passage de cette gigantesque station sur un pays quelconque est généralement, un évènement à suivre pour la communauté scientifique, notamment astronomique », a expliqué Ben Yahia, estimant que prendre une photo de cette station n’est pas facile.

« Ça nécessite un travail d’appareillage intéressant et c’est techniquement difficile avec des moyens amateurs. Pourtant, le résultat est encourageant pour l’association, les amateurs et la communauté scientifique et astronomique en Tunisie, en particulier », a-t-il développé.

Pour l’ISS, qui tourne autour de la Terre à une altitude d’environ 400 kilomètres, les enjeux scientifiques sont de taille, d’autant qu’elle représente un terrain d’expérimentation unique pour les sciences de la vie et de la matière et une plateforme d’observation de la Terre et de l’univers.