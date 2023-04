La Secrétaire d’Etat espagnol, chargée du commerce en visite de travail en Tunisie, le 8 mai

La Secrétaire d’Etat espagnol chargée du commerce, Xiana Mendez effectuera, le 8 mai 2023, une visite de travail en Tunisie, et ce, dans le cadre de la tenue d’une journée d’information tuniso-espagnole.

Les préparatifs de cette visite ont été au centre d’une rencontre organisée, jeudi, à Tunis, entre la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Neila Nouira Gonji et l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Francisco Javier Puig Saura, selon un communiqué du département de l’industrie.

Cette journée d’information sera marquée par la participation d’un certain nombre d’acteurs économiques opérant dans des domaines d’intérêt commun. Au programme figure l’organisation des rencontres bilatérales afin d’échanger les expertises dans plusieurs domaines économiques et d’examiner des relations de partenariat, a t-on ajouté.

Les perspectives de la coopération entre la Tunisie et l’Espagne dans les secteurs de l’innovation et des énergies renouvelables ont été examinées, lors de cet entretien.

L’ambassadeur d’Espagne à Tunis a réitéré, à cette occasion, la disposition de son pays de poursuivre l’appui apporté aux Petites et moyennes entreprises (PME) et aux startups.

