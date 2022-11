La sécurité sociale des avocats au centre d’une réunion entre Ezahi et Mziou

La protection sociale des avocats a été au centre d’une rencontre tenue mercredi entre le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi et le bâtonnier des avocats Hatem Mziou. Dans un communiqué rendu public par le ministère, la réunion a permis d’évoquer l’impératif de mettre en place un programme susceptible de surmonter les différentes difficultés concernant la caisse de retraite et de prévoyance sociale des professionnels de ce métier. Les deux parties ont évoqué également le dossier de la sécurité sociale des avocats et les moyens de trouver des soultions juridiques et des conventions de coopération bilatérales.

