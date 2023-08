La SFB sous contrôle fiscal depuis le 3 juillet 

La SFBT, est désormais à plus de 63 % du groupe français Castel et la famille Boussbiaâ n’est plus dans le Conseil d’administration. L’entreprise, toujours cotée en bourse à Tunis. Les états financiers intermédiaires du 1er semestre 2023, font ressortir des capitaux propres positifs de 797.281.218 dinars y compris le bénéfice de la période s’élevant à 150.215.690 dinars.

L’entreprise, qui possède une usine de fabrication de bière, 3 usines de boissons gazeuses, le Café de Paris à Tunis et un dépôt à Bizerte, vient de recevoir un avis de vérification fiscale approfondie adressé à la société en date du 3 juillet 2023. La vérification fiscale couvrira l’exercice 2019 et portera sur les différents impôts et taxes auxquels la société est soumise.

Notons que les impôts sur les sociétés de la SFBT, totalisaient au 30 juin 2023 un solde de 13, 492 230 MDT, contre un solde de 14,261 707 MDT au 30 juin 2022, et un solde de 33, 217 799 MDT au 31 décembre 2022