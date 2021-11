La SFI réitéré sa volonté de continuer à soutenir la Tunisie

La Société Financière Internationale (SFI) a réitéré la volonté de continuer à soutenir la Tunisie et à lui fournir l’appui technique nécessaire dans les domaines prioritaires, notamment l’investissement, pour permettre au pays de réaliser une transition économique efficace et durable.

Une réunion s’est tenue jeudi entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Said, le directeur régional adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la SFI, Walid Al-Abadi, le directeur de la région Maghreb, Xavier Real, et le représentant résident de la SFI en Tunisie, Georges Joseph Ghorra.

Il s’est agi de discuter de l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes de coopération, notamment ceux relatifs à l’appui technique dans un certain nombre de domaines, tels que l’amélioration du climat d’investissement, le financement du secteur privé par des fonds de capital-risque et l’opérationnalisation du partenariat public-privé.