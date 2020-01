Elyes Fakhfakh, chef de gouvernement désigné, a déclaré que la signature du document contractuel du programme gouvernemental est prévue pour samedi.

J’espère que ce document, qui a trouvé un écho favorable auprès des organisations nationales, sera approuvé par les groupes parlementaires et les partis politiques lors de la réunion prévue samedi après-midi, a-t-il dit.

Les consultations pour la formation du gouvernement pourront ainsi débuter la semaine prochaine, a-t-il précisé au cours d’une conférence de presse, vendredi, à Dar Dhiafa à Carthage.

Selon Elyes Fakhfakh, les consultations ont été menées avec dix partis, à savoir Ennahdha, le Courant démocrate, le mouvement Echaab, Tahya Tounes, Machrou Tounes, al-Badil, Afek Tounes, le parti de l’Union populaire républicaine, Nidaa Tounes et la coalition Al-Karama.

Le futur gouvernement qui, a-t-il dit, est composé de partis d’idéologie et de familles politiques différentes, pourrait passer avec le soutien de 160 députés.

Il a observé que le différend avec le parti Ennahdha, qui appelle à élargir les consultations à “Qalb Tounes”, est toujours d’actualité. Le débat se poursuit autour de cette question, a-t-il relevé.

La non-participation de “Qalb Tounes” aux consultations ne signifie aucunement son exclusion (…) la démocratie exige la présence de partis au pouvoir et d’autres dans l’opposition.

Il a d’ailleurs affirmé qu’il recevra dans les jours qui viennent les représentants de “Qalb Tounes”.

Fakhfakh a, par ailleurs, précisé que son objectif ne consiste pas uniquement en la formation d’un gouvernement et l’obtention du vote de confiance, mais à jeter les bases d’un projet cohérent pour l’avenir du pays et à rétablir la confiance entre les Tunisiens et les partis.

Il a déclaré accorder une grande importance au cordon politique qui soutiendra le gouvernement (…) mais dans le cadre de la vision qu’il a lui-même tracée.

Elyes Fakhfakh indiqué avoir demandé aux partis à ce que des dirigeants de premier plan soient représentés dans le prochain gouvernement pour une coalition gouvernementale solide.