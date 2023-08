La Siphat criblée de dettes envers le Fisc, la CNAM et le CNRPS

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 pour la Siphat, a enregistré une baisse de 5% par rapport à celui du 2ème trimestre 2022 par contre celui du 1er semestre 2023 a enregistré une hausse de 11 % par rapport à celui du 1er semestre de 2022.

La production, pour la même période a enregistré une hausse de 47 % en glissement annuel (GA), et 26 % en glissement trimestriel.

L’endettement du 2ème trimestre 2023, et qui avait dépassé les 99 MDT, a enregistré une hausse de 19% en GA. Cette dette s’est accumulée depuis des années à cause du faible chiffre d’affaires réalisé qui sert à couvrir les salaires nets ainsi que quelques fournisseurs d’exploitation.

Ce niveau d’endettement s’explique essentiellement par un compte courant associés ouvert au nom de la Pharmacie Centrale suite à l’opération de réduction du capital opérée au cours de l’exercice 2001 de 6 MDT avec des intérêts de retard de paiement qui s’élèvent à 3,7 MDT, un crédit de financement de stocks de 4 MDT accordé depuis 2009 (diminution de ce crédit de 6 MDT à 4 MDT pendant l’année 2020) et renouvelable chaque année, une dette envers les organismes sociaux (CNRPS et CNAM) de 25,2 MDT, et une dette envers l’administration fiscale de 6,1 MDT.

Cela sans compter un crédit de trésor avec les intérêts y afférents de 5,4 MDT, un crédit FADES de 4,6 MDT, des crédits à moyen terme de 7,1 MDT, et un passif courant entre crédits fournisseurs et concours bancaires de l’ordre de 37,2 MDT.