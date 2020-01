La Siphat, en situation critique, selon ses Commissaires aux Comptes

«Les états financiers intermédiaires de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie, SIPHAT (67,77 % du capital chez la Pharmacie Centrale de Tunisie) couvrant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, et qui font apparaitre un résultat déficitaire et des capitaux propres négatifs respectivement de 7 175 261 DT et 14 116 366 DT ». C’est ce rapportent les commissaires aux comptes (CC) du laboratoire pharmaceutique Siphat, dans leur dernier rapport sur le bilan de l’entreprise au 30 juin 2019. Et les CC de conclure que «les états financiers arrêtés au 30 Juin 2019 ne donnent pas une image fidèle, dans tous leurs aspects significatifs, de la situation financière intermédiaire de la société SIPHAT ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément au Système Comptable des Entreprises en vigueur en Tunisie.

Les CC ont aussi attiré l’attention sur plusieurs défaillances, de gestion notamment, comme pour la politique d’amortissement et de dépréciation des immobilisations où les CC disent que «nous considérons que ce traitement ne reflète pas la réalité économique des amortissements constatés et conduirait à un sur amortissement des immobilisations corporelles et à une minoration des capitaux propres de la société ainsi qu’un calcul erroné des coûts de productions et des coûts de revient au 30/06/2019 et antérieur».

Et les CC de conclure, par une incertitude, jugée significative, liée à la continuité d’exploitation de la Siphat. «Les dettes à court terme d’une valeur de 39,697 MDT dépassent les actifs courants qui s’élèvent seulement à 21,810 MDT soit un écart de 18 MDT. Aussi, les capitaux propres s’élèvent à une valeur négative de 14,116 MDT. Ces deux facteurs témoignent de difficultés qui pourraient menacer la continuité d’exploitation de la SIPHAT. Le Conseil d’administration du 08 juillet 2019 a actualisé un Business Plan en vue de redresser la situation».