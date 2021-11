Optimisme prudent, chez les filiales allemandes en Tunisie

L´AHK Tunisie a mené son enquête annuelle. Près de 200 entreprises membres, succursales et filiales allemandes en Tunisie ont participé à cette enquête début octobre 2021.

Un prudent optimisme gagne le terrain :

Les résultats de l’enquête annuelle de l’AHK Tunisie sur la situation et les perspectives des sociétés allemandes et tunisiennes en Tunisie montre que l’économie mondiale se redresse, dans l’ensemble et que les attentes positives en matière de développement économique ont augmenté.

Une grande partie des entreprises interrogées espèrent rattraper peu à peu les pertes de l’année dernière et s’attendent à une prudente amélioration de la situation économique en Tunisie. Plus de la moitié des entreprises s’attendent à ce que leurs propres activités se développent mieux au cours des douze prochains mois.

Les risques qui planent sur le développement économique des entreprises restent multiples :

Toutefois, malgré ce regain prudent d’optimisme, le manque de visibilité et les effets de la pandémie de coronavirus continuent de poser des problèmes majeurs aux entreprises.

L’incertitude quant aux conditions de politique économique constituent les plus grands risques pour les entreprises interrogées. La majorité des entreprises rencontrent malheureusement diverses difficultés avec les autorités publiques tunisiennes.

En effet, plus de la moitié des entreprises considèrent que les relations avec les ministères, l’administration, la banque centrale et la douane restent difficiles.

Des atouts à mettre en valeur!

La Tunisie bénéficie de multiples atouts qui pourraient jouer à son avantage pour une relance économique. Plus de 80% des entreprises interrogées considèrent que proximité géographique avec l’Europe représente une réelle opportunité à saisir la qualification du personnel reste également un atout!