La situation économique et sociale difficile exige du courage et de l’audace de la part du gouvernement Fakhfakh, selon le SG de l’UPR

Le secrétaire général du parti Union populaire républicaine (UPR) Lotfi Mraihi a indiqué dimanche que la situation économique et sociale difficile exige du courage et de l’audace de la part du gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Il s’agit également, selon lui, de redonner confiance au peuple tunisien en engageant des réformes urgentes pour réaliser un minimum de stabilité politique et de développement dans le pays.

“Le gouvernement Fakhfakh entame son mandat avec de faibles chances de réussite, mais nous attendons la surprise à travers la réalisation de quelques réformes, à même de rassurer l’opinion publique”, a ajouté Mraihi dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une rencontre-débat avec les jeunes de l’UPR à Montazah Bir Belhassen à l’Ariana.

Et d’insister: “Le chef du gouvernement doit interagir positivement avec toutes les sensibilités politiques, mêmes celles qui n’ont pas voté en faveur de son gouvernement en les persuadant de l’importance de traiter les questions nationales avec responsabilité et patriotisme”.

Pour lui, il va falloir trouver des solutions pratiques pour les jeunes afin de les faire sortir de l’état de désespoir et de désenchantement. Les jeunes étant un véritable réservoir pour construire l’avenir, estime-t-il.