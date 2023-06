La situation en Cisjordanie menace de devenir incontrôlable, prévient l’ONU

La situation en Cisjordanie « menace de devenir incontrôlable », a mis en garde vendredi le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk. « Les derniers meurtres en date et la violence, ainsi que la rhétorique incendiaire ne servent qu’à plonger les Israéliens et les Palestiniens plus profondément dans l’abîme », a-t-il déclaré, cité dans un communiqué.

Une vingtaine de personnes – principalement des Palestiniens – ont été tuées depuis le début de la semaine en Cisjordanie, lors d’incursions militaires israéliennes ou d’attaques d’assaillants palestiniens ou de colons israéliens, portant à plus de 200 le nombre de morts liés au conflit israélo-palestinien depuis le début de l’année. « Israël doit de toute urgence remettre à plat ses politiques et ses actions en Cisjordanie occupée, conformément aux normes internationales des droits de l’homme, y compris la protection et le respect du droit à la vie », a déclaré le haut-commissaire.

« En tant que puissance occupante, Israël a également l’obligation, en vertu du droit international humanitaire, d’assurer l’ordre public et la sécurité dans le territoire palestinien occupé », a-t-il ajouté. « Pour que ces violences cessent, l’occupation doit cesser », a-t-il dit. « De tous côtés, les personnes au pouvoir le savent et doivent prendre des mesures immédiates pour y parvenir. »