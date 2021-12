La situation épidémiologique est rassurante grâce aux efforts déployés au niveau de la campagne nationale de vaccination

La situation épidémique dans le pays est rassurante grâce aux efforts déployés au niveau de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, a indiqué jeudi le ministre de la santé, Ali Mrabet.

Dans une déclaration aux médias, Mrabet a précisé au terme d’une réunion du conseil des ministres tenue au palais de Carthage qu’un suivi minutieux est assuré concernant la situation épidémique dans le monde notamment avec une augmentation du taux de contamination et l’apparition du nouveau variant Omicron dans certains pays, indique un communiqué de la présidence de la République rendu public. La Tunisie a pris les mesures nécessaires pour une meilleure lutte contre le coronavirus et ses nouveaux variants dont les mesures préventives adoptées récemment au niveau des passages frontaliers ainsi que l’équipement des hôpitaux, a encore ajouté Mrabet. Il a appelé à cette occasion à poursuivre le processus de vaccination contre le coronavirus et à respecter les protocoles sanitaires.