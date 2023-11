La situation épidémique en Tunisie est stable et aucun nouveau variant du Covid-19, n’a été détecté

Le directeur général du Centre national de pharmacovigilance (CNPV) et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Riad Daghfous, a indiqué mercredi, que la situation épidémique en Tunisie est stable et qu’aucun nouveau variant du virus Covid-19, n’a été détecté.

Daghfous a indiqué, aujourd’hui dans une déclaration à l’agence TAP, que le virus de la grippe H13n2 a été détecté, et qu’il n’est pas différent des types courants de virus grippaux, précisant qu’un seul cas d’infection par ce virus a été enregistré il y a 3 semaines.

Il a ajouté que ce virus était apparu auparavant en Tunisie sans présenter de réel danger, soulignant l’ existence d’autres

virus en Tunisie, qui ne se sont pas propagés et ne représentent aucun danger, comme le virus » SARS Cove « , et le virus de la » Bronchiolite « .

D’autre part, Daghfous a confirmé que la campagne de vaccination contre la grippe a enregistré certains progrès à l’heure actuelle, notant que plus de 24 mille personnes inscrites à la campagne de vaccination contre la grippe ont été vaccinées via la plateforme numérique EVAX.

IL a reconnu le faible taux de vaccination contre le nouveau Coronavirus, dont le nombre des vaccinations réalisées par semaine à environ 20 vaccinations.

Daghfous a expliqué la faible demande de vaccination à plusieurs facteurs, dont les changements climatiques et la hausse des températures au cours de la dernière période.

Le directeur général du CNPV et membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a souligné la nécessité de poursuivre la campagne de vaccination, contre la grippe ou le virus Corona, en particulier pour les personnes âgées et atteintes des maladies chroniques.

Il a déclaré que malgré une baisse significative des infections au coronavirus et l’absence de détection de nouveaux variants, les citoyens doivent prendre les mesures préventives et se faire vacciner pour éviter toute éventuelle infection.