La situation sécuritaire au centre de la réunion du CSA

La réunion du Conseil Supérieur des Armées (CSA) tenue jeudi au palais de Carthage sous la présidence du chef suprême des armées et président de la République Kais Saïed, a abordé la situation sécuritaire et militaire au niveau national et régional.

Il était également question des nouveautés de la coopération militaire avec des pays frères et amis indique un communiqué de la présidence.

Le président de la République a salué les efforts et sacrifices consentis par les membres de l’armée pour protéger la patrie contre tous les dangers qui la guettent.