La situation sécuritaire sur les frontières avec la Tunisie et l’Algérie à l’examen au sommet de l’Etat libyen

Le chef d’état-major de l’armée libyenne, Mohammed Al-Haddad, a informé le président du Conseil présidentiel, le commandant suprême de l’armée libyenne, Mohammed Menfi, de la situation sécuritaire aux postes frontaliers partagés avec la Tunisie et l’Algérie et dans la région de la côte ouest en général, rapporte The Libya Observer.

Il l’a également informé de l’organisation du travail des services sécuritaires et militaires stationnés aux frontières susmentionnées, afin d’empêcher les opérations de contrebande et de lutter contre les crimes de toutes sortes, selon le bureau de presse du Conseil présidentiel.