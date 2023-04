La SNCPA entame la distribution du papier destiné à l’impression des manuels scolaires

-La Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA) a entamé jeudi, la distribution du papier destiné à l’impression des manuels scolaires destinés à la rentrée 2023-2024, a indiqué jeudi le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie. Une première tranche de 570 tonnes en papier est ainsi, distribuée sur les imprimeries privées accréditées par le Centre national pédagogique (CNP) .La SNCPA était en cessation d’activité, depuis trois ans, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de restructuration. En octobre 2022, la société a repris ses activités après la réussite des premiers essais pour faire fonctionner la chaudière thermique, entretenir et mettre en marche les équipements de production du papier destinés à la fabrication du livre scolaire.

- Publicité-