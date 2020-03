La Socer s’équipe en imprimantes céramiques de 5ème génération

La Société de Ceramique de Chebedda (Socer) s’est équipée d’une EFI Cretaprint, une imprimante céramique de 5ème génération de chez Electronics For Imaging, Inc. pour accroître encore sa capacité de production. Ce sera la quatrième machine d’impression de céramique EFI que Socer achète.

« Nous avons décidé d’investir dans l’imprimante EFI la plus avancée pour la décoration de la céramique et des carreaux », a déclaré Fares Ben Ayed, PDG de Socer, ajoutant que « le passage au numérique nous permet de répondre à la demande des clients, car nous pouvons délivrons plus de travail et le faire plus rapidement. Nous apprécions notre relation avec EFI et nous nous tournons toujours vers eux pour de futures solutions innovantes”.

“L’Afrique du Nord devient un marché important et croissant pour les produits céramiques. Le succès de cette installation technologique de 5e génération chez Socer reflète l’augmentation des ventes et de la demande que nous constatons dans cette région”, a déclaré Fernando Javier Tomas Badenes, directeur général adjoint d’EFI Industrial Print pour les matériaux de construction.