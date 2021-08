La société Alkimia décide d’un plan de restructuration de ses activités

Les faits saillants du premier semestre 2021, pour la société chimique Alkimia, font état d’une production de 23 140 tonnes de Tri-Polyphosphate de Sodium (STPP ; Na5P3O10) au 30 Juin 2021, contre 34 790 tonnes produites au 1er semestre 2020. Ce niveau de production reste, depuis plus de cinq ans et selon le management de l’entreprise, en deçà de la capacité nominale de production de l’Usine en raison de la baisse de la demande sur le Marché International et de la perte d’importants clients après les diverses déclarations de Cas de Force Majeure dues aux arrêts forcés des Unités de production en 2016, 2017, 2018 et 2019, par manque d’acide phosphorique.

Selon la même source qui en fait état dans un communiqué de presse, les prix des matières premières, dont notamment l’acide phosphorique, ont flambé durant les trois premiers trimestres de l’année en cours et il est très difficile de répercuter ces augmentations sur les prix de ventes du STPP qui, contrairement aux prix des engrais, sont peu sensibles aux évolutions des prix de l’acide phosphorique. Ayant connu des retards importants du fait de la pandémie COVID-19, les travaux de démarrage de la nouvelle Unité de production de MAP cristallisé ont été achevés en juin 2021. Avec une capacité de production annuelle de 25 000 tonnes, cette nouvelle Unité devrait permettre à la Société d’améliorer ses résultats à partir du deuxième semestre 2021.

Note importante, et certainement résultat de ces faits saillants du 1er semestre 2021, « la Société Chimique Alkimia a confié à CAP BANK une mission d’étude stratégique et de restructuration de ses activités. Les recommandations de cette étude et le Business plan correspondant seront soumis, pour approbation, au Conseil d’Administration. La principale recommandation de cette étude porte sur la conversion de l’unité U-1500 pour la production des NPK dont le démarrage selon l’étude est programmé pour le premier trimestre 2022. Des augmentations de Capital en numéraire, réservées aux principaux actionnaires, par incorporation de réserves et par conversion de dettes sont recommandées par cette étude pour financer le projet NPK et pour mettre en conformité les fonds propres de la Société ».