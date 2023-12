La société allemande PSZ Electronic ouvrira, en janvier 2024, sa 4e unité à Bizerte

La société allemande PSZ Electronic, spécialisée dans la fabrication des câbles électriques et téléphoniques ouvrira, en janvier 2024, sa 4ème unité à la zone industrielle de Ghezala, Gouvernorat de Bizerte.

Installée sur un terrain de de 20000 m², cette unité permettra la création de 3000 postes d’emploi dans trois ans, ont indiqué les représentants de PSZ Electronic Tunisie, lors d’une séance de travail tenue, mardi, avec le Directeur Général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), Jalel Tebib, le Président Directeur Général de l’Agence Foncière Industrielle (AFI), Kais Mejri, le Responsable de PSZ, Béchir Labben et la Déléguée de la ville de Ghezala Mme Ibtissem Hamri ainsi que leurs collaborateurs.

PSZ est un groupe Allemand leader mondial spécialisé dans la fabrication des faisceaux de câbles pour les engins public et les équipements industriels. Il fabrique 80% de sa production mondiale en Tunisie, selon la FIPA.

La société dispose de trois unités déjà installées à la région du sahel qui emploient 1800 personnes.

